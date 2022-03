M5s, votano in 34mila sul nuovo statuto: quorum non raggiunto, Conte traballa

Statuto M5s, il voto non ha raggiunto il quorum: si ritenta venerdì 11

Non e' stato raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli iscritti per approvare il nuovo statuto 'contiano' del Movimento 5 stelle, dopo che il tribunale di Napoli ha di fatto sospeso tutti i vertici M5s. Da quanto si legge sul sito movimento5stelle.eu la partecipazione alla consultazione online del 10 marzo e' stata di "34.040 iscritti, pertanto, non si e' raggiunto il quorum costitutivo". "Si procedera', quindi, con la seconda votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di venerdi' 11 marzo 2022", si legge sul canale social ufficilae del Movimento.

Alle ore 22 di giovedì 10 marzo si è conclusa l’assemblea degli iscritti M5S per votare, in prima convocazione, sul nuovo statuto. Era richiesta, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto. Oggi, dunque, ci sarà dunque il voto decisivo, perché basterà la maggioranza dei votanti per deliberare.

M5s, Crippa: "Nessuna sfiducia. Partito di Conte? Non mi risulta"

"Siamo l'unica forza politica che coinvolge in modo diretto la sua base. Io mi soffermerei su questo dato distintivo che e' sempre un valore aggiunto". Cosi' il capogruppo M5s alla Camera dei deputati, Davide Crippa, in un'intervista al 'Corriere della sera', risponde a chi gli chiede se il fatto di non aver raggiunto il quorum nel voto per lo statuto sia segno di una "disaffezione verso il progetto di Conte". Riguardo all'ipotesi che si vada verso la creazione di un 'partito di Conte' per superare gli ostacoli legali, poi dice: "Non mi risulta che sia un tema mai trattato. Abbiamo altre questioni all'ordine del giorno . Noi dobbiamo pensare a fare politica nell'interesse degli italiani".

