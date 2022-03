Votazione M5S, buona l'affluenza. Sopra 80 trionfo, sotto 60 Conte molla

M5S, nel pomeriggio ha votato più del 50%



C'e' soddisfazione nel M5S per l'andamento delle votazioni degli iscritti alla nuova consultazione sulla riconferma di Giuseppe Conte alla presidenza e sulle altre cariche in votazione. "Il voto sta andando molto bene" filtra dal Movimento dove risulta (nel pomeriggio) che abbiano gia' votato oltre 50 mila ammessi al voto. Anche rispetto all'affluenza i dati sono vicini al 50% anche se per quanto riguarda questo fattore occorre valutare il fatto che e' aumentata la platea degli ammessi al voto rispetto alla precedente votazione.



La volta scorsa su circa 134mila iscritti, gli abilitati al voto erano circa 125 mila, ora pur con lo stesso numero di iscritti, essendo passati dei giorni, gli abilitati al voto sono cresciuti di circa 5 mila unita'. Questo aumento e' dovuto al fatto che in questa tornata votano gli iscritti fino al 27 settembre 2021 e proprio lo scorso 19 settembre, in occasione del tour per le amministrative, il M5S aveva aperto alle nuove iscrizioni che in pochi giorni erano quindi parecchio aumentate. Per questa ragione rispetto alla votazione del 10 e dell'11marzo il numero degli abilitati al voto e' salito di altre 5mila unita', vale a dire quelli di chi si sono iscritti tra il 19 e il 27 settembre 2021 e che hanno maturato i 6 mesi per partecipare al voto.



Giuseppe Conte ha affermato che non accetterà l'incarico di presidente se il risultato sarà risicato. Incassato il buon andamento dell'affluenza alle urne, gli occhi sono puntati sull'esito della consultazione. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, dall'80% in su per Conte sarebbe considerato un plebiscito, il 70% verrebbe considerato un buon risultato, il 60% aprirebbe non pochi problemi, mentre sotto il 60% Conte non accetterebbe la guida dei 5 Stelle lasciando il Movimento.

