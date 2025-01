Magistrati in Politica: tutti gli eletti della storia tra Camera e Senato

Politica e magistratura, poteri a confronto, poteri in lotta, poteri collegati. Diversi ma vicini, diversi ma lontani. Sono stati infatti tantissimi i magistrati finiti in Parlamento, tra Camera e Senato. Un elenco di oltre 100 persone che dal 1948 ad oggi hanno scelto di lasciare le aule dei tribunali per entrare in quelle di Palazzo Madama e Montecitorio.

Questa la lista dei magistrati che sono stati eletti per tutti i partiti dell'arco parlamentare e della storia, dall'estrema destra all'estrema sinistra.

Da notare che molti nomi hanno avuto un seggio in entrambe le camere del Parlamento

SENATO (54)

Pietro Grasso

Giacomo Caliendo

Felice Casson

Anna Finocchiaro

Doris Lo Moro

Nitto Palma

Gianrico Carofiglio

Roberto Centaro

Gerardo D’Ambrosio

Silvia Della Monica

Pasquale Giuliano

Alberto Maritati

Giuseppe Di Lello

Alfredo Mantovano

Giannicola Sinisi

Giuseppe Ayala

Luigi Bobbio

Melchiorre Cirami

Elvio Fassone

Mario Greco

Oscar Luigi Scalfaro

Raffaele Bertoni

Michele De Luca

Angelo Giorgianni

Giovanni Lubrano

Salvatore Senese

Pierpaolo Casadei

Aldo Corasaniti

Domenico Gallo

Ferdinando Imposimato

Giorgio Casoli

Giovanni Coco

Antonio Cariglia

Lucio Toth

Claudio Vitalone

Francesco Iannelli

Francesco Pintus

Ferdinando Russo

Michele Iannarone

Libero Ricciardelli

Mario Valiante

Generoso Petrella

Antonino Rizzo

Umberto De Leoni

Donato Pafundi

Antonio Azara

Antonio Romano

Antonio Pannullo

Mario Zotta

Iginio Coffari

Luigi Rocco

Giuseppe Varriale

CAMERA (72)

Michele Abbate

Giuseppe Ayala

Vincenzo Binetti

Sebastiano Bongiorno

Francesco Bonito

Aldo Bozzi

Edmondo Caccuri

Antonio Cariglia

Carlo Casini

Avolio Castelli

Francesco Cavallaro

Michele Cifarelli

Nicola Colaianni

Stefano Dambruoso

Michele Del Gaudio

Pietro Di Giacomo

Giuseppe Di Lello

Antonio Di Pietro

Donatella Ferranti

Enrico Ferri

Anna Finocchiaro

Salvatore Foderaro

Franco Frattini

Carlo Galante

Alfredo Galasso

Giacomo Garra

Mario Gazzilli

Pasquale Giuliano

Tullio Grimaldi

Ermanno Iacobellis

Ferdinando Imposimato

Giovanni Kessler

Federico Kuntze

Giuseppe Lazza

Marianna Li Calzi

Doris Lo Moro

Antonio Maccanico

Nicola Magrone

Salvatore Manuzzu

Alfredo Mantovano

Raffaele Marotta

Vittorio Martuscelli

Arturo Marzano

Gesumino Mastino

Daniela Melchiorre

Nicola Miraglia

Francesco Musotto

Domenico Napoletano

Sebastiano Neri

Pierluigi Onorato

Antonio Oricchio

Franco Orione

Francesco Nitto Palma

Federico Palomba

Alfonso Papa

Tiziana Parenti

Raffaele Petrilli

Aldo Rizzo

Antonio Romano

Meuccio Ruini

Luigi Saraceni

Oscar Luigi Scalfaro

Felice Scermino

Salvatore Scoca

Salvatore Senese

Antonio Soda

Ernesto Stajano

Lanfranco Tenaglia

Cesare Terranova

Mario Valiante

Milziade Venditti

Luciano Violante

Vincenzo Viviani

Michele Vocino

Mario Zotta