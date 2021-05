Manfredi candidato sindaco di Napoli. Letta-Conte-Speranza firmano il patto

Gaetano Manfredi è il candidato sindaco del centrosinistra a Napoli. Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader dei cinquestelle Giuseppe Conte e Roberto Speranza di Leu hanno sottoscritto il patto per Napoli.

"Napoli è da sempre una protagonista del nostro Paese, ma in questo momento storico è una città che presenta enormi criticità economiche e sociali. Poniamo questa consapevolezza e questa forte volontà di impegno alla base del Patto per Napoli che oggi il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico e Leu sottoscrivono per lanciare la candidatura di Manfredi a sindaco della città", scrive su fb l'ex premier Giuseppe Conte.

"Il 27 maggio 2021 è una bella giornata per Napoli, dopo tanto tempo di fatica politica, è una bellissima giornata per Napoli, piena di prospettive interessanti e importanti. Sono un grande tifoso di Manfredi, credo che sarà un grande sindaco, il sindaco della ricostruzione di Napoli, mentre si ricostruisce l'Italia. Il patto per Napoli è molto importante, sono contento di averlo fatto con Conte e Speranza", ha invece detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al webinar della scuola Polìmin