Manifestazione Pd, Schlein in piazza. Applausi per Conte. "Restiamo uniti"

Manovra: Schlein, tradisce famiglia, imprese e futuro figli

"E' una manovra fatta di mancette che durano il tempo di scavalcare le europee". Lo dice Elly Schlein dal palco del Pd a piazza del Popolo. "A noi non interessa il potere per il potere, a noi interessa il potere per cambiare la vita delle persone. Ci serve una visione che guardi ai prossimi trent'anni per migliorare la vita delle persone e del Paese. L'astensionismo ha toccato un record storico, noi dobbiamo provare a ridare speranza alle persone. E' per emancipare le persone dal bisogno che serve la politica. La destra divide la societa' per poter meglio controllare le persone. Un anno di governo Meloni non ha prodotto nessun risultato concreto per il Paese. Dopo un anno di campagna elettorale fatta di promesse iperboliche, come il taglio delle accise, e' aumentata la benzina e il governo no ha fatto nulla. Dopo tutta la retorica sulla famiglia, anno tradito le promesse sugli asilo nido, hanno aumentato pannolini e assorbenti e tagliano sulla sanita' pubblica, non mettendo un euro sulla non autosufficienza. Non c'e' nulla sul diritto allo studio, alla casa, all'emergenza climatica e cosi' puniscono anche i figli", aggiunge Schlein. "Tagliano sulle disabilita' e sulle pensioni, non c'e' nulla sulle imprese e nulla che rilanci l'economica, che accompagni alla transizione ecologica".

Schlein, unire le nostre lotte per essere insieme più forti

"Siamo qua per lottare per un futuro più giusto e unire le nostre lotte per essere insieme più forti. E' importante esser qua insieme". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di piazza del Popolo, "Per un futuro più giusto, l'alternativa c'è".

Pd: applausi in piazza per Conte, poi colloquio con Schlein

Appausi dalla piazza del Partito Demcoratico per Giuseppe Conte: il presidente M5s e' entrato nel retropalco da una transenna laterale, ma la presenza non e' sfuggita a una parte di pubblico che l'ha salutato con un applauso. Una volta raggiunto il retropalco, Conte e' stato accolto da Francesco Boccia, Roberto Speranza (gia' ministri del suo governo) e da Nicola Zingaretti, al tempo segretario dem. Poi il leader M5s si e' intrattenuto per un colloquio con la segretaria Elly Schlein.

Pd: Schlein ‘chiama’ applauso piazza per esponenti opposizione

“Vorrei chiedere un fortissimo applauso di questa straordinaria piazza anche per gli esponenti delle altre forze politiche di opposizione che sono qui con noi perché sono venuti a trovarci”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando dal palco allestito in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dem. La segretaria ha preso la parola poco prima dell’intervento di Mamadou Kouassi, il mediatore senegalese attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta che ha ispirato il film di Matteo Garrone 'Io capitano'. “Grazie Mamadou, non sai il regalo che ci fai ad essere qui, sappiamo che sei molto impegnato”, la parole della Schlein che nel retro-palco ha accolto la delegazione del M5S (guidata dal presidente del partito, Giuseppe Conte) e quella di Avs (con Angelo Bonelli dei Verdi e Nicola Fratoianni di SI).

Conte, con opposizioni contro le politiche del governo e manovra

"Questa è un'occasione per ribadire come col Pd e le altre forze di opposizione disponibili, lavoreremo per contrastare le politiche sbagliate di questo governo. Attenzione, non possiamo adesso lasciarci distrarre dal governo fra Albania, riforma costituzionale: Questa manovra va contrastata in tutti i modi, che lascerà un'impronta negativa su famiglie e imprese". Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte a margine della manifestazione del Pd a piazza del Popolo.

Pd: dal medico all'operaia, su palco Roma "Italia che fatica"

Dal giovane medico specializzando all'attivista del clima, passando per le lavoratrici in lotta per difendere il posto di lavoro e l'operatrice che si occupa di disabili. Elly Schlein porta sul palco di Piazza del Popolo un 'campione' dell'Italia che "che fa fatica ad arrivare a fine mese", come denuncia il Pd. Il giovane medico specializzando al Careggi di Firenze Lorenzo Cuccoli, ad esempio, denuncia i "taglia alla sanita'", dimostrazione che "la pandemia non ci ha insegnato nulla" e ringrazia l'ex ministro Roberto Speranza per quanto fatto nella lotta al Covid, tra gli applausi della piazza. Un segnale politico, quello del popolo dem, che arriva a pochi giorni dal via libera del parlamento alla commissione di indagine sulla pandemia. "C'e' un chiaro progetto che mira a definanziare fino a smantellare la sanita' pubblica per portarci verso un sistema privatistico", dice Lorenzo, "dove chi ha soldi si cura e chi non ne ha soffre e muore. Un'altra Italia c'e' e non restera' on silenzio, lunga vita alla sanita' pubblica". Silvia e' una donna con disabilita' che lotta da anni per i diritti di chi, come lei, vede negato il diritto ad essere madre. "Considerano le donne con disabilita' non in grado di portare a termine una gravidanza. Donne considerate solo bisognose di cure e non in grado di svolgere un ruolo genitoriale, ma se queste donne fossero sostenute potrebbero diventare madri come desidera qualsiasi donna. Questa miopia la ritroviamo anche nella legge di bilancio", aggiunge. Sale sul palco una giovane ragazza. Si presenta cosi': "Siamo quelli che dormono in tenda, quelli a cui questo governo non ha ancora dato una risposta. Andare all'universita', oggi, significa avere un reddito di centinaia di migliaia di euro l'anno. Altrimenti non hai la possibilita' di pagarti l'affitto di una stanza".

Da Bologna arriva la testimonianza delle lavoratrici della Perla : "E' bellissima questa piazza", dice una di loro: "Una speranza per il mondo del lavoro. La vertenza fatta da 324 lavoratrici che stanno mettendo agli occhi della opinione pubblica lo smantellamento della manifattura del nostro paese. Abbiamo una azienda ostaggio di un fondo finanziario, nel 2024 avrebbe potuto compiere settant'anni e invece rischia di non vedere l'anno nuovo. Il tessile italiano e' diventato una rarita' e viene cancellato nei fatti da una speculazione che sfrutta solo un brand noto in tutto il mondo. Noi siamo in questa situazione emblematica di quello che abbiamo nel Paese, abbiamo capacita' incredibili frutto di maestranze al femminile che ormai sono rare nel settore, che non escono dalle scuole professionali ma si sviluppano nell'azienda, in anni. Non possiamo consentire alla speculazione finanziaria di mangiare quel poco che e' rimasto del mondo manifatturiero del nostro Paese. Parliamo di oltre trecento lavoratrici, ma anche di un indotto che rischia di chiudere". Sul palco sale il coordinamento per Opzione donna con lo striscione: "Opzione donna: diritto alla pensione rubato". Le donne, spiega una di loro, "non solo esistono, ma sono una forza maggioritaria in questo paese e non hanno alcun timore. Mi chiamo Caterina e faccio parte del Comitato Azione donna social. Questo esecutivo ha cancellato opzione donna senza dare una possibilita' di pensionamento a quarantamila donne che sarebbero potute andare n pensione nel 2024. Da questo palco chiediamo al governo di ravvedersi quanto prima. Opzione donna e' una sola: contributivo, accessibile, con 58 o 59 anni di eta' e 35 anni di contribuzione. E nessun altro vincolo", conclude.