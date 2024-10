Manovra, Durigon (Lega) ad Affaritaliani.it: "Migliorabile in Parlamento sulle pensioni per i giovani"

"L'elemento fondamentale è il taglio del cuneo fiscale che arriva fino a 40mila euro lordi all'anno di reddito"



"Si tratta di una buona Legge di Bilancio, sostenibile. L'elemento fondamentale è il taglio del cuneo fiscale che arriva fino a 40mila euro lordi all'anno di reddito. La platea dei beneficiari della riduzione della pressione fiscale aumenta di 1,3 milioni di persone e raggiunge il totale di 14 milioni di lavoratrici e lavoratori che avranno un vantaggio in busta paga. E soprattutto abbiamo reso questo taglio del cuneo fiscale strutturale. E' il più grande intervento del governo, importantissimo". Lo afferma, parlando della manovra economica per il 2025, il sottosegretario al Lavoro e vice-segretario della Lega Claudio Durigon, intervistato da Affaritaliani.it.



Quanto alle polemiche sulle risorse per la sanità, soprattutto da parte delle opposizioni e della segretaria del Pd Elly Schlein, Durigon afferma: "E' solo demagogia. Questo governo sulla sanità ha messo più risorse quest'anno di tutti quelli precedenti prendendo le risorse dalle banche. La sanità è un'altra priorità di questo governo e la manovra lo dimostra".



Alla domanda se la Legge di Bilancio, per la Lega, sia migliorabile e come in Parlamento, il sottosegretario al Lavoro risponde: "Tutto è migliorabile, naturalmente tenendo conto della sostenibilità finanziaria. Qualcosa che vorrei migliorare personalmente riguarda le pensioni e in particolare intervenire per dare una prospettiva diversa ai giovani. Avevamo avanzato tante proposte che purtroppo non sono entrate nel testo finale varato del Consiglio dei ministri, spero che possano entrare nella Legge di Bilancio in sede di conversione in Parlamento proprio a favore dei giovani sul fronte pensionistico". Infine sull'assegno unico e universale per i figli, Durigon spiega che "in realtà cambierà poco, solamente qualcosa nel metodo di calcolo. Anche se qualche risorse in più è stata messa".