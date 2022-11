La manovra? C'è dietro un giallo. Lite sulle coperture. Ballano 10 mld

Siamo a quota 25 miliardi, e gli altri 10? Da dove arrivano?



Il giallo della manovra 2023. Potrebbe essere il titolo di un successo, un vero best seller, di Agatha Christie, se la famosissima scrittrice britannica fosse ancora viva. La Legge di Bilancio, la prima del governo Meloni, è stata licenziata dal Consiglio dei ministri lunedì sera e dopo 40 ore il testo della Finanziaria non c'è. Nessuno ce l'ha. Non ce l'hanno molti ministri, non ce l'hanno sottosegretari, non ce l'hanno presidenti di Commissione e tanto meno esponenti dell'opposizione e Governatori e assessori regionali.



La manovra finora è liquida, come la società di Zygmunt Bauman. Un vero e proprio mistero, insomma, che, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sta nelle coperture (che non sono state mostrate dettagliatamente in conferenza stampa a Palazzo Chigi ieri mattina). Ciò che sappiamo fino ad ora è che la Legge di Bilancio è di 35 miliardi di euro e che 21, quelli destinati agli aiuti contro il caro-bollette e il caro-energia, arrivano dall'ultimo scostamento di bilancio. E va bene. Circa tre miliardi provengono dagli extra-profitti delle società energetiche mentre un miliardo dovrebbe (condizionale d'obbligo) arrivare dai risparmi generati dalla revisione del reddito di cittadinanza per il 2023.



Siamo così a quota 25 miliardi, e gli altri 10? Da dove arrivano? Certo, c'è l'aumento delle tasse sui giochi, ma al massimo potrebbe valere 300-400 milioni, così come l'ipotizzato (e contestato) taglio dell'indicizzazione delle pensioni per il prossimo anno sopra una certa cifra lorda. Dietro le quinte, spiegano fonti delle opposizioni, si starebbe giocando una partita difficilissima sulle coperture finanziarie. Una partita che potrebbe riservare sorprese anche "pesanti", come ad esempio il non rifinanziamento del taglio delle accise sui carburanti. E molto altro. D'altronde 35 meno 25 fa 10 (miliardi). Tanti, tanti soldi. La maggioranza smentisce ogni tipo di problema e assicura che "è tutto ok". Allora perché il testo non c'è? Mistero (svelato). Agatha Christie riposi in pace.