Manovra, retromarcia della Lega: "I tre emendamenti diventano odg"

Il fatto ha subito scatenato l'irritazione soprattutto di Fratelli d'Italia e anche di Palazzo Chigi

"All’ultima riunione di maggioranza con il ministro Ciriani avevo capito che 2 o 3 emendamenti si potevano presentare giusto a livello simbolico. Evidentemente ho capito male e ho già dato mandato di ritirarli e di trasformarli in ordini del giorno". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo dopo la presentazione in Commissione Bilancio al Senato di tre emendamenti da parte della Lega nonostante l'accordo di maggioranza non prevedesse emendamenti da parte dei partiti di governo. Fatto che ha subito scatenato l'irritazione soprattutto di Fratelli d'Italia e anche di Palazzo Chigi.