Guerra, Rizzo: "Togliere le sanzioni alla Russia"

Elezioni, dichiarazione di Marco Rizzo (ITALIA SOVRANA e POPOLARE): ma per quale motivo noi dobbiamo diventare poveri per la politica estera?

La nostra Costituzione impedisce di intervenire in una guerra se non ci sono stati atti ostili alla nazione. Ma per quale motivo noi dobbiamo diventare poveri per seguire le direttive Nato? In nome di cosa i nostri operai faticheranno a mangiare causa recessione e bollette triplicate? In cambio cosa avremo? Dobbiamo togliere le sanzioni alla Russia, avere il gas al prezzo di prima e lavorare con la diplomazia per la pace.