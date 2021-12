Mario Draghi al Quirinale: chi è, quanti anni ha, dov'è nato, di che partito è

Chi è Mario Draghi

Mario Draghi vuole andare al Quirinale? È la domanda che molti osservatori e analisti politici si fanno da mesi. A meno di due mesi dall’elezione del Capo dello Stato anche l’opinione pubblica si interroga su quali saranno le prossime mosse del premier. Resterà a Palazzo Chigi fino a fine legislatura portando il Paese fuori dall’emergenza sanitaria oppure “ascenderà” al Colle come in molti ipotizzano?

Intanto conosciamo meglio il premier. Chi è Mario Draghi? Un economista, banchiere e dal febbraio scorso il presidente del Consiglio italiano. Ha studiato a “La Sapienza” di Roma e si è specializzato al Massachusetts Institute of Technology. Negli anni Novanta è stato direttore generale del Ministero del tesoro. Subito dopo ha avuto una esperienza in Goldman Sachs e nel 2005 è stato nominato Governatore della Banca d'Italia. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di Presidente della Banca centrale europea. Trovandosi ad affrontare la forte crisi del debito sovrano europeo. Arcinota la celebre frase di Draghi “Whatever it takes”. Faremo tutto quello che sarà necessario, “costi quel che costi”, per preservare la moneta unica, era il senso della sua affermazione.

Quanti anni ha Mario Draghi

Il premier Mario Draghi è nato il 3 settembre 1947 e quindi ha 74 anni. Nel settembre del 2022 spegnerà ben 75 candeline.

Di che partito è draghi

Mario Draghi non è iscritto a nessun partito. È sostanzialmente un indipendente. Il suo orientamento politico è liberale e cattolico. Draghi stesso si è definito un “socialista liberale”.

Dov'è nato Mario Draghi

Mario Draghi è nato a Roma. Il padre Carlo era veneto, di Padova esattamente. Mentre la madre, Gilda Mancini, è nata nel comune di Monteverde, in provincia di Avellino. Entrambi i genitori sono morti prematuramente

Chi appoggia Mario Draghi

Mario Draghi è appoggiato da una larga maggioranza parlamentare. La più ampia della storia repubblicana. Il governo Draghi è sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal Partito democratico, dalla Lega, da Forza Italia, da Italia Viva, da Azione, da Articolo 1 e da +Europa.

Dove vive draghi

Mario Draghi vive a Palazzo Chigi come tutti i presidenti del Consiglio in carica che lo hanno preceduto. Prima di assumere l’incarico il premier viveva a Roma in un appartamento di un palazzo novecentesco di viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli.