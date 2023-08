Politica

Martedì, 8 agosto 2023 Marta Fascina riappare in pubblico. Sold out l'evento per il trofeo Berlusconi Marta Fascina, per la sua prima uscita pubblica dopo il lutto, ha scelto la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi. Evento sold out: attesi 17mila tifosi di redazione politica