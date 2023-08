Massoneria, La Piazza smuove ancora le acque. Bisi rivuole Palazzo Giustiniani

Massoneria, Bisi riapre il caso di Palazzo Giustiniani. Ecco cosa ha detto il Gran maestro a La Piazza

Ancora una volta La Piazza fa smuovere le acque. La kermesse di Affaritaliani.it ha sollevato tra gli altri casi anche quello relativo ad una vecchia diatriba che coinvolge la massoneria e lo Stato. A svelare l'arcano è stato il Gran maestro Stefano Bisi a Ceglie Messapica durante la lunga intervista concessa al direttore di Affari Angelo Perrino. Bisi torna su una questione centenaria, la contesa con il Senato per "Palazzo Giustiniani". Edificio acquistato nel 1911 dal GOI che “venne preso a forza di bastonate dal regime fascista”. E dopo la Liberazione “facemmo una causa per rientrare in possesso”. L’inizio di una lunga trattativa sfociata in un accordo nel 1988 con l’allora presidente del Senato Giovanni Spadolini.

