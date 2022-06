Mattarella 'intervista' Samantha Cristoforetti: "La scienza..."

Mattarella 'intervista' Samantha Cristoforetti. Video

"Immagino che sullo spazio senta la mancanza della Terra e viceversa, di questi sentimenti qual è il più intenso?", la domanda che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pone all'astronauta Samantha Cristoforetti che risponde: "Non sono nostalgica, ma credo che la vita sulla Terra sia più ricca e gradevole. Questo dimostra che la scienza mette a proprio agio in qualunque dimensione", commenta il Presidente Mattarella. Ecco il video. / Quirinale

Mattarella a Samantha Cristoforetti: Qui preoccupazioni, scienza dimostra di essere immune a guerra

"In questo periodo di grandi tensioni internazionali e di grandi preoccupazioni la scienza dimostra di essere immune alla guerra", le parole di Mattarella in collegamento con Samantha Cristoforetti. / Quirinale

