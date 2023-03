Mattarella arriva in Africa e chi lo riceve? Sorpresa: Letizia Moratti

Mattarella in Africa, Moratti è infatti alla guida della start up che sostiene le piccole e medie imprese del territorio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Kenya e ha iniziato questa mattina la sua missione in un Paese che punta ad essere un "partner strategico" per l'Italia. Oggi l'incontro con il presidente Ruto, mentre il 16 marzo chiuderà i lavori con una sua prolusione all’università di Nairobi sui temi del cambiamento climatico, seguita dall’incontro con Letizia Moratti. La stessa Moratti che è presidente dell’E4Impact accelerator, programma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e della Fondazione E4Impact per sostenere start up e piccole e medie imprese africane.

"Sono felice per la visita in Kenya del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che testimonia, ancora una volta, la sua grande attenzione per l’Africa, un continente in tumultuosa crescita demografica, sociale ed economica", ha dichiarato Moratti una nota stampa.

"Giovedì 16 marzo avrò l'onore, in qualità di Presidente della Fondazione E4Impact, di accogliere Sergio Mattarella presso la nostra sede di Nairobi. Sarà l’occasione per illustrare al Capo dello Stato i progetti della Fondazione a sostegno della formazione di giovani imprenditori africani, così da favorire la creazione di posti di lavoro in loco, rafforzando la partnership con l’Italia, in particolare con le nostre Pmi", ha continuato Moratti.