Mattarella avvisa Conte e Renzi. Crisi di governo? No, la priorità è il Recovery

Sergio Mattarella guarda con attenzione alla imminente crisi di governo. Il Quirinale ha solo una priorità in questa delicata fase, mettere in sicurezza il fondi Ue. Il Capo dello Stato - si legge sul Corriere della Sera - insiste per l'approvazione del Recovery Fund, solo dopo questo cruciale passaggio è intenzionato ad accettare l'ipotesi delle dimissioni del premier e della formazione di una nuova maggioranza, compresa l'ipotesi di un Conte ter. Il suo non è, ovviamente, un tentativo di congelare la crisi (per il momento ancora virtuale) innescata da Matteo Renzi, perché non può e non vuole interferire nelle dinamiche politiche. È, piuttosto, l’invito a soppesare le vere priorità del Paese, in modo da ridurre il danno che lo stallo attuale rischia di produrre, seguito magari da una crisi al buio che potrebbe culminare in voto anticipato, con un lungo vuoto di potere in piena pandemia e per di più con una pesante recessione alle porte. Mattarella farà quanto gli è possibile perché in una fase così delicata prevalga in tutti lo spirito dei «costruttori». A costo di allargare la «fisarmonica» dei propri poteri, come toccò ad altri capi dello Stato prima di lui, perché spinti da un’emergenza istituzionale. I precedenti sono diversi, e a Montecitorio li ricordano.