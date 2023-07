Mattarella firmerà la riforma della giustizia (per ora). Via libera a Nordio

Quirinale, ecco la decisione di Mattarella sulla riforma della giustizia

La riforma della giustizia di Nordio sta per arrivare sul tavolo di Mattarella. Il tema ha acceso uno scontro tra diversi rappresentanti del governo che appoggiano la linea del Guardasigilli e la magistratura. Il ministro ha ribadito: "Decide la politica, basta inginocchiarsi ai giudici. Sulla riforma non mi fermo". Così il testo del disegno di legge è quasi pronto per il Quirinale.

Ma il capo dello Stato non si opporrà. C'è un carico di aspettative fuorvianti, sulla firma di Sergio Mattarella in calce al primo atto del governo per riformare la giustizia. Ciò di cui si discute - si legge sul Corriere della Sera - è "l'autorizzazione a presentare alle Camere un disegno di legge", presentato dal ministro Nordio, che presumibilmente avrà un iter di qualche mese e che sarà suscettibile di modifiche in corso d’opera. In questa fase (diversamente da quanto accade con i decreti-legge), la firma del presidente è un atto dovuto. Mentre il suo vaglio assumerà un carattere stringente solo a fine percorso, quando la legge sarà stata perfezionata e votata dal Parlamento.