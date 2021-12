Mattarella e il discorso di fine anno, Presidente addio: non la rimpiangerò

Sergio Mattarella e il messaggio di fine anno, qui non ci mancherà

Chissà quanti italiani hanno risposto o risponderanno al messaggio che, secondo tradizione, il Capo dello Stato invia a fine anno, a tutti i più o meno regolari abitanti in Italia. Forse nessuno, perché saggiamente, si pensa che le eventuali risposte non sarebbero mai lette. Figuriamoci poi una risposta inviata non per posta raccomandata, assicurata alla sua abitazione, ma scritta a un giornale cartaceo o digitale!

Potrei ricorrere al servizio leggibile in rete "come scrivere a Mattarella". Scrivergli addirittura a casa. Casa che lui definisce, è noto, la casa di tutti gli italiani. Che commovente questa definizione ipocritamente generosa e priva di senso reale. Verrebbe voglia di dare il suo indirizzo a qualche disperato neo-italiano che non sa dove poter dormire riscaldato almeno dal respiro d'un bue e un asinello.

C'è anche il suggerimento di come iniziare: "Egregio Mattarella, ti scrivo...", tanto è anglosassone e democratico il nostro. Pensando all'implorazione inviatagli a ottobre da Davide Casaleggio e restata, sembrerebbe, senza risposta, consapevole quindi della totale inutilità di questa mia, la scrivo lo stesso, quasi per dovere formale e morale, inviandola ad Affaritaliani, rintracciabile quindi, se pubblicata, per chissà quanto tempo, prima di finire al macero.

Caro Mattarella, una tendenza che mi ha dato sempre più fastidio, insospettendomi anche sulle sue reali intenzioni sul bis, è stata la sua sempre più frequente apparizione in TV. All'aumentare del mio dissenso su quello che faceva e diceva, aumentava il senso di fastidio nel vederla sempre più spesso sullo schermo. Mi son chiesto: "Ma è un effetto psicologico nato dal dissenso, o questo sta sempre più esagerando nel mostrarsi in TV?"