Mediaset, dopo Silvio è cambiato tutto. Gasparri: "Siete solo dei comunisti"

Mediaset, la sfuriata di Gasparri contro Berlinguer e i vertici del Biscione. in studio col megafono...

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, tante cose sono cambiate drasticamente, non solo nel suo partito Forza Italia ma anche nella sua tv, Mediaset. La sfuriata di Maurizio Gasparri contro i vertici del Biscione fotografa perfettamente il nuovo corso nell'azienda, ora in mano a Pier Silvio Berlusconi. Quella puntata con intervista a Giuseppe Conte che parlava della sua società di cybersecurity e i suoi affari da senatore proprio non gli era andata giù. Così il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri - si legge su Il Fatto Quotidiano - martedì sera si è presentato al Palatino, sede romana degli studi Mediaset, per uno show che ha fatto impallidire l’azienda e provocato l’imbarazzo ai vertici del governo. Una piazzata con cui Gasparri chiedeva di poter intervenire in diretta per replicare alle accuse del leader del M5S e soprattutto insultare la conduttrice del programma Prima di domani Bianca Berlinguer.

"Queste cose con Berlusconi non succedevano, siete diventati comunisti", è stata la sfuriata di Gasparri prima di lasciare lo studio a mani vuote dopo diversi minuti di tensione con i vertici di Mediaset. Gasparri - prosegue Il Fatto - ha chiesto di poter entrare negli studi televisivi (c’è chi racconta addirittura armato di megafono) minacciando di girare un video se questo non fosse avvenuto: "Se non mi fate entrare giro un filmato, lo pubblico e faccio vedere che Mediaset mi tiene fuori". Così i vertici Mediaset, a partire dal capo dell'informazione Mauro Crippa, sono stati costretti a farlo entrare ma senza farlo partecipare alla trasmissione: "Voglio parlare e dire che Berlinguer dà solo spazio a ospiti di sinistra", ha minacciato Gasparri. "Non si può – è stata la risposta della redazione – stasera c’è già un parterre e una scaletta, fissiamo un'ospitata nei prossimi giorni".