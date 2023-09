Meloni a Malta per il vertice Med9. Piantedosi: "Reprimere i trafficanti"

Migranti, via al vertice di Malta dei Paesi Ue della sponda sud del Mediterraneo

La premier, Giorgia Meloni, è arrivata alla Valletta per partecipare al vertice di Malta dei Paesi Ue della sponda sud del Mediterraneo. Meloni è stata accolta nel centralissimo Auberge de Castille, il palazzo dove si svolgerà la prima parte del summit, dal primo ministro maltese, Robert Abela.



Migranti: Nordio, 'pronti a potenziare rete magistrati di collegamento in Grande Mediterraneo' - "Guardando al futuro, noi siamo pronti a potenziare la nostra rete di magistrati di collegamento nella regione del cosiddetto Grande Mediterraneo e dell’Africa Sub-sahariana. Abbiamo al riguardo esperienze di collaborazioni molto soddisfacenti". A dirlo, nel suo intervento alla conferenza ministeriale internazionale organizzata dal Governo italiano in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), in occasione del ventennale della Convenzione di Palermo, è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il guardasigilli ha citato un’operazione congiunta con le autorità giudiziarie della Nigeria, "portata a termine all’inizio di quest’anno, con l’estradizione verso l’Italia della leader di una rete internazionale di traffico di essere umani col fine di prostituzione".

Piantedosi: intercettare i capitali dei trafficanti di uomini - "Un'efficace strategia di contrasto si deve basare non solo sui tradizionali strumenti di cooperazione, ma deve avere anche l'ambizione di percorrere nuove strade che aiutino a sprigionare tutte le potenzialità della Convenzione. E' necessario colpire i trafficanti al cuore dei loro interessi, intercettando i capitali illeciti prima che vengano riciclati nell'economia legale e impiegati per scopi di corruzione". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervenendo in mattinata a Palermo, nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, per i vent'anni della Convenzione Onu contro il crimine organizzato. Piantedosi ha ricordato che "la Convenzione fa proprio l'insegnamento di Giovanni Falcone, il famoso 'follow the money', tagliando le fonti di approvvigionamento della ricchezza". "Convinti dell'efficacia di questa metodologia investigativa - ha sottolineato il ministro - in occasione della prossima Assemblea generale di Interpol a Vienna, sarà importante valorizzare e dare avvio alla proposta avanzata dall'Italia concernente la cosiddetta 'Silver Notice'. E' un prezioso strumento - ha spiegato - che consentirà lo scambio d'informazioni finanziarie per l'individuazione e il sequestro di patrimoni indebitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali coinvolte anche nel traffico di esseri umani. L'utilizzo delle investigazioni economico-finanziarie rappresenta d'altronde uno dei tratti qualificanti dell'approccio investigativo italiano, che stiamo valorizzando in tutti i 'fora' internazionali".

Migranti, Piantedosi: "Inaccettabili nuove forme di schiavitù" - "Nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante la Conferenza internazionale a vent'anni dalla Convenzione di Palermo.