Meloni alla Fiera del Levante: «Quest'anno il Sud è stato la locomotiva economica dell'Italia»

"Nel 2023 il Pil del Sud è cresciuto più della media nazionale, l'occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al resto d'Italia, gli investimenti, che sono la cosa più importante, sono saliti del 50% e il Mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni, permettendo così all'Italia di piazzarsi al quarto posto della classifica mondiale dell'export, scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone. Quest'anno il Sud è stato di fatto la locomotiva economica dell'Italia, invece di essere quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio per l'inaugurazione della 87 edizione della Campionaria internazionale della Fiera del Levante.

Meloni: "L'Italia cresce il doppio della media Ue, merito del tessuto produttivo"

"Oggi i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un'Italia che cresce più del doppio della media europea e dell'eurozona. E' merito del Governo? L'ho detto tante volte: no. Il merito è del nostro tessuto produttivo e di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per portare avanti la propria attività". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio per l'inaugurazione della 87 edizione della Campionaria internazionale della Fiera del Levante.





Il messaggio di Meloni alla Fiera del Levante di Bari: "Punto di riferimento per le imprese"

La Fiera del Levante "è un'istituzione per Bari, per la Puglia, per il Sud, per l'Italia intera. Una istituzione che ha raccontato l'evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale. In questa lunga storia ci sono stati momenti di grande positività, anche più difficili. Però la Fiera è punto di riferimento e una delle principali vetrine del dinamismo, dell'intraprendenza, della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per l'inaugurazione della 87esima Fiera del Levante di Bari.



Meloni a Fiera Levante: "Presto firma accordi coesione con Puglia"

"Abbiamo introdotto gli Accordi di Coesione. Ne abbiamo sottoscritti ormai 19 con le Regioni e le Province autonome, mettendo finora a disposizione oltre 35 miliardi di euro e adesso ci apprestiamo a concludere questo percorso, proprio con la Regione Puglia". Così la premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato per l'inaugurazione della Fiera del Levante.