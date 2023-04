Meloni, altro che Via della Seta... L'Italia invia navi da guerra nel Pacifico

La Difesa italiana manda le navi militari in Asia Pacifico

Alla fine l'Italia lo farà davvero. Come già Regno Unito, Germania, Francia e persino Paesi Bassi, anche l'Italia segue l'indicazione degli Stati Uniti e invia navi miliari nel Pacifico. Secondo quanto scrive Repubblica, la richiesta di Washington è arrivata "sommata alle sollecitazioni per non rinnovare l’accordo sulla Nuova Via della Seta, recapitate al ministro dell’Economia Giorgetti durante i vertici di primavera di Fmi e Banca Mondiale, la richiesta conferma come la sfida geopolitica epocale lanciata dalla Repubblica popolare all’Occidente sia la priorità di Washington, sul piano politico, economico, tecnologico e militare".

Secondo Repubblica, "l’obiettivo non è ripetere l’Ucraina, ma convincere Xi Jinping a evitare avventure simili a quelle dell’alleato Putin. Quando nei giorni scorsi il capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone è andato a Washington per incontrare l’omologo Mark Milley, ovviamente si è parlato della riunione di Ramstein del gruppo di contatto per aiutare Kiev, dove l’Italia dà un supporto significativo alle difese aeree".

Come riporta Repubblica, "il sottocapo di Stato Maggiore della Marina italiana, Giuseppe Berutti Bergotto, ad annunciare il 14 marzo da Milano che «tra fine 2023 e inizio del 2024, la nostra Marina invierà una squadra portaerei nella regione dell’Indo-Pacifico per operare con gli alleati. Navigherà fino al Giappone. La formazione comprenderà la portaerei Cavour e il suo naviglio di scorta, cioè un cacciatorpediniere, una fregata e un rifornitore di squadra".

Ma come spiega Repubblica, "l’impegno però è complessivo" e "il Comando Operativo di Vertice Interforze ha già inviato una missione esplorativa a Seul e Tokyo, per definire la possibile partecipazione ad esercitazioni terrestri con nuclei delle forze speciali, ma anche un tour dei nostri F35 da condurre entro la fine dell’anno in Giappone, Corea e Singapore".