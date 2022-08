Meloni: "Ho fatto la cameriera. Imparato di più che in Parlamento"

Meloni: "L'errore del reddito di cittadinanza e' che ha messo sullo stesso piano chi puo' lavorare e chi non puo' farlo"



Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul reddito di cittadinanza cita le parole di Giovanni Paolo II pronunciate proprio al Meeting di Rimini, dove e' ospite assieme a tutti gli altri leader politici.



"L'errore del reddito di cittadinanza e' che ha messo sullo stesso piano chi puo' lavorare e chi non puo' farlo. Il lavoro ha sempre una dignita'. Io sono stata insultata per anni perche' ho fatto la cameriera ma non sapete quanto mi ha insegnato fare qul lavoro, molto piu' che stare in Parlamento".



Infine, la presidente di FdI ha sottolineato che "il vero errore del reddito di cittadinanza e' aver messo sullo stesso piano assistenza e lavoro".