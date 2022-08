Papa Francesco le dimissioni nel 2023. I rumors sull'addio di Bergoglio

Papa Francesco darà le dimissioni nel 2023, ecco le nuove voci sull'addio di Bergoglio

Mancano pochi giorni al Concistoro che si terrà il 27 agosto, in Vaticano e già corrono veloci i rumors della proclamazione di una nuova data, che dovrebbe essere intorno al mese di ottobre.

Alla base di queste voci c'è il malcontento perché molti non "creati" sono irrequieti e inoltre Papa Francesco non ha ancora il numero per garantire una successione secondo le sue idee.

A questa voce si affianca quella che già da qualche mese circola: le dimissioni di Papa Francesco previste per il 2023.