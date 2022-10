Meloni chiama Biden e lo rassicura sull'Ucraina. "Grande amicizia Usa-Italia"

Meloni-Biden, ribadito il sostegno all'Ucraina da parte dell'Italia

Il governo Meloni ha ottenuto ieri la fiducia alla Camera e ora si attende solo il "sì" del Senato per cominciare ufficialmente la nuova legislatura. La neo premier nel suo discorso a Montecitorio ha ribadito il sostegno all'Ucraina nella guerra scatenata da Putin. Un messaggio questo che ha rassicurato anche gli Stati Uniti. Due priorità, due emergenze. Giorgia Meloni deve correre e agire con urgenza sui dossier che rischiano di affossarla già in partenza. Sul primo, l’atlantismo, è zavorrata dal solido rapporto con Mosca di Matteo Salvini e dagli audio filoputiniani di Silvio Berlusconi. A sera, sente al telefono il presidente Usa Joe Biden, sottolineando l’importanza della partnership transatlantica.

"Il presidente Meloni - si legge in una nota di Palazzo Chigi - ha ringraziato il presidente Biden per le congratulazioni e ha ribadito la profonda amicizia che lega Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l'importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare".