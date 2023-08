Meloni concentrata solo sul “globo terracqueo” e all'Italia chi ci pensa?

Meloni per governare ha dovuto cambiare radicalmente l’assetto geopolitico del Centrodestra e nel frattempo in Italia i problemi crescono. L'analisi

Giorgia Meloni ha fin da subito, in questo primo anno di governo, privilegiato la dimensione estera del suo agire politico. A riprova del suo interesse internazionale basta ricordare il fatto che è stata eletta presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei già nel 2020. Appena vinte le elezioni ha pienamente utilizzato l’”occasione” fornitale dalla guerra in Ucraina per collocare stabilmente l’Italia a fianco degli Stati Uniti e della Nato.

Oltretutto la coalizione di centro – destra che ha vinto le elezioni dello scorso settembre è una coalizione eterogenea sul piano internazionale: basti pensare che Matteo Salvini -fino a poco più di un anno fa- andava in giro sulla Piazza Rossa con la maglietta di Putin e Silvio Berlusconi era l’amico più importante che aveva il leader russo in Occidente. Una amicizia che –come noto- non si fermava all’aspetto formale ma era anche –e soprattutto- umana. Per questo le cancellerie occidentali, quando il centro – destra vinse le elezioni, erano andate in fibrillazione.