Meloni e Musk in love: la voce maliziosa dagli Stati Uniti, ma lui smentisce

Musk: "Nessuna relazione sentimentale con Meloni”

Una voce maliziosa dagli Stati Uniti rimbalza in Italia: tra Giorgia Meloni e Elon Musk l'intesa non sarebbe solo politica. “Ero là con mia mamma. Non c’è assolutamente nessun tipo di relazione romantica con la premier Meloni", ha detto il proprietario di X, Elon Musk, commentando la foto pubblicata sul social dal giornalista scientifico Simon Goddek in cui Giorgia Meloni e Musk, seduti a un tavolo uno accanto all’altro, si guardano negli occhi. La foto è stata scattata durante il gala a New York del “Global Citizen Award 2024”, assegnato quest’anno alla premier. Il riconoscimento le è stato consegnato dallo stesso Musk. Goddek nel suo post insinuava che tra i due ci potesse essere più di un’amicizia. “Sappiamo tutti - aveva scritto - cosa è successo dopo”.

Elon Musk, consegnando il premio a Meloni, nel discorso introduttivo, ha detto che la premier è "una persona che ammiro", definendola "onesta e verace". Meloni, ha detto Musk, "ha fatto un lavoro incredibile, l'Italia sta registrando una crescita e un'occupazione record".

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato su X una foto che la ritrae mentre riceve da Elon Musk il Global Citizen Award, conferitole ieri dall'Atlantic Council, dicendosi "profondamente grata" all'imprenditore per le sue parole di stima. "È stato per me un grande orgoglio ricevere questo illustre riconoscimento, per cui ringrazio tutto l’Atlantic Council. Sono anche profondamente grata a Elon Musk per le sue parole di stima e per avermi consegnato il premio", ha scritto la premier. Musk ieri aveva espresso, nel discorso introduttivo, "grande ammirazione" per Meloni, definendola "onesta e verace".



