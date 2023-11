"Meloni farà la fine di Renzi. Bruciata. Il premierato è una puttanata"

"Questa cosiddetta riforma è una manovra di distrazione di massa"

"E' un pasticcio tremendo. Per debolezza politica non si sceglie la strada dritta ma la solita via di mezzo che mette insieme i vizi degli estremi". L'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari commenta così con Affaritaliani.it la riforma costituzionale varata dal Consiglio dei ministri che introduce l'elezione diretta del premier. "Se Giorgia Meloni avesse voluto fare una cosa seria avrebbe dovuto fare una riforma alla francese, cioè l'elezione di un presidente che è anche capo del governo. Questo è solo un pasticcio che porterà a un nuovo referendum".



Appunto, si andrà certamente al referendum popolare, come finirà? "Meloni farà la fine di Renzi. Anche se non dovesse dimettersi da presidente del Consiglio, con la sconfitta quasi sicura al referendum, sarebbe ormai bruciata. C'è un dio che acceca questi giovani leader. Questa cosiddetta riforma è una manovra di distrazione di massa. Non si parla di salari reali che sono diminuiti, di inflazione, di giovani e di precariato. Ma discutiamo di una puttanata incredibile che non frega un cavolo a nessuno", conclude Cacciari.