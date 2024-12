Governo, Foti non cambierà nessuno della squadra di Fitto: confermerà tutti gli uomini. Ma salta la delega al Sud (perché è piacentino). Inside

A sorpresa poi Meloni ha scelto di tenere per sè la delega al Sud, proprio per non esporre il piacentino Foti ad accuse di scarsa sensibilità territoriale verso il Mezzogiorno



Dal 1 dicembre Raffaele Fitto ha preso servizio come Vicepresidente esecutivo della Commissione Von der Leyen 2. Domani è previsto il primo incontro ufficiale tra Giorgia Meloni e il suo ex ministro nella sua nuova veste. Sarà l’occasione non soltanto per godersi ancora quello che innegabilmente è stato un importante successo politico della premier, ma anche e soprattutto per fare il punto sui prossimi passi.

Prima di dimettersi Fitto ha finito i compiti a casa nei giorni di interregno: il via libera alla sesta rata del Pnrr e la firma degli accordi di coesione in Puglia e Sardegna sono stati il viatico al passaggio di testimone con il neo ministro Tommaso Foti. Una scelta anch’essa figlia della storia e della comune militanza politica: Foti, parlamentare di lunghissimo corso e capogruppo del gruppo più grande nella storia del partito meloniano, è stato considerato da Meloni l’uomo più adatto per proseguire il tortuoso percorso del Pnrr. Più complicato immaginare come gestirà gli Affari europei, ma su questo Meloni e Foti oggi possono contare su un Fitto in più nelle stanze dei bottoni a Bruxelles, oltre al consolidato duo di vertice nel Parlamento di Strasburgo, formato dai fedelissimi Fidanza e Procaccini.

A sorpresa poi Meloni ha scelto di tenere per sè la delega al Sud, proprio per non esporre il piacentino Foti ad accuse di scarsa sensibilità territoriale verso il Mezzogiorno. Per il resto, squadra che vince non si cambia. Tutta la struttura che ha lavorato con Fitto al Pnrr verrà confermata da Foti e anche la linea di comando sugli Affari europei. Una continuità chiesta da Mattarella che Meloni non ha avuto difficoltà ad avallare.



