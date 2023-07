Meloni flop in Europa, sfuma il piano di governare anche a Bruxelles

Numeri e veti politici bloccano l'avanzata del Centrodestra in Europa

Un progetto che sfuma giorno dopo giorno. Un progetto che in molti danno già per tramontato. L'obiettivo di cambiare la maggioranza in Europa e portare il Centrodestra al potere relegando le sinistre all'opposizione è destinato, quasi certamente, a fallire. Ne sono convinti in molti, a microfono spento, anche nella maggioranza di governo. Prima di tutti i numeri. Una fetta importante del Partito Popolare Europeo, in particolare la Cdu-Csu tedesca e i Paesi del Nord, non hanno alcuna intenzione di allearsi con la destra, come ha anche detto in Italia Antonio Tajani ("Mai con Afd e Le Pen"). Nonostante i sondaggi in Germania diano la destra in forte ascesa proprio ai danni dei cristiano-democratici.



Certo, ci sono i Conservatori di Giorgia Meloni, che tutti i sondaggisti danno in forte crescita verso il 30%, ma Ppe ed Ecr (i Conservatori) non hanno i numeri per governare da soli. Servono anche i liberali guidati in Europa dal presidente francese e leader di En Marche! Emmanuel Macron. Ma c'è un altro problema, in Ecr ci sono gli spagnoli di Vox, guidati da Santiago Abascal, stretti alleati di Meloni e che domenica alle Politiche iberiche potrebbero fare il botto e andare al governo. Ma anche qui vale lo stesso discorso fatto per Afd e Le Pen. Una parte importante del Ppe non vuole assolutamente allearsi con gli eredi di Franco (così vengono considerati da molti gli spagnoli di Vox).