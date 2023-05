G7, Meloni: "Prossimo in Puglia, simbolo dell'abbraccio Oriente-Occidente"

Meloni: visita da Biden e Macron? Entrambe prima di estate

La visita negli Stati Uniti dal presidente americano Biden e l'incontro in Francia con Macron? Entrambe le visite "arriveranno prima dell'estate". Lo dice la premier Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei cronisti al termine della conferenza stampa del G7.

Meloni lascia G7 dopo alluvione: Coscienza mi impone di tornare, scelta condivisa con altri leader

"La mia coscienza dopo due giorni e più di distanza dal territorio nazionale, in un momento così complesso, mi impone di tornare a una scelta che io ho condiviso con gli altri leader che pure voglio ringraziare per la loro solidarietà che avete visto, è stata espressa a 360 gradi pubblicamente", le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7, lasciato un giorno in anticipo per seguire alluvione in Emilia Romagna.



Meloni: Cina? Dialogare ma rischio passare da dipendenza ad altra

"Quello che abbiamo visto con la Russia insegna molto. Oggi corriamo un rischio spingendo verso una tecnologia elettrica. Il timore è passare da una dipendenza ad un'altra". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando del rapporto con la Cina. "Bisogna dialogare, non fare l'errore di chiudersi ma dobbiamo essere padroni del nostro destino", ha assicurato.

Meloni: Questo G7 è stato un successo per il Giappone, abbiamo portato il nostro punto di vista

"In questi due giorni noi abbiamo portato il nostro punto di vista. Io credo che questo G7 di Hiroshima sia stato per il Giappone un successo. Credo che vadano fatti i complimenti e le congratulazioni al primo ministro Kishida per l'ottima organizzazione", le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7



Ucraina: Meloni, valuteremo con alleati su addestramento piloti

L'Italia parteciperà a fornire F16 a Kiev? "Non disponiamo di questi" caccia, "faremo una valutazione insieme con gli alleati sull'eventuale addestramento dei piloti ucraini. E' una decisione che non abbiamo ancora preso e che discurremo" con gli alleati. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza del G7.

Meloni: Riportato dopo anni al G7 il tema dei fenomeni migratori

"Abbiamo riportato, dopo anni nel dibattito in seno al G7 il tema dei fenomeni migratori, del traffico degli esseri umani, di come si combatte la migrazione illegale. Abbiamo discusso dell'Africa, della Tunisia, che sarà citata nel documento , le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7.



G7: Meloni, Trudeau? Vittima di fake news. E' stato avventato

Le affermazioni di Trudeau sulla preoccupazione sui diritti Lgbt in Italia? "Vittima di una fake news, di una propaganda. Lui stesso si è reso conto di questo. Ho ricordato al primo ministro canadese che non abbiamo fatto alcun provvedimento su questa materia. E' stato un pò avventato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda dei giornalisti.

G7: Meloni, prossimo si terrà in Puglia a metà giugno

Il G7 in Italia del 2024 "si terrà a metà giugno e la sede sarà la Puglia, il Sud del mondo sarà centrale. Abbiamo scelto la Puglia perché ha un significato simbolico, legato alla posizione geografica". Lo rivela Giorgia Meloni nella conferenza stampa sul G7



Meloni: G7 2024 in Puglia perchè simbolo dell'abbraccio tra Oriente e Occidente

Per il G7 in Italia abbiamo scelto "la Puglia, una terra simbolo dell'abbraccio tra Oriente e Occidente. Noi crediamo che sia anche il modo migliore per superare questo racconto dell'Occidente da una parte e del resto il mondo dall'altra", le parole di Meloni in Giappone dopo il G7.



Meloni: Continuare a sostenere l'Ucraina, grosso del lavoro lo stanno facendo loro sul campo

"Noi dobbiamo continuare su questo a fare il nostro lavoro, continuando a sostenere l'Ucraina per quello che possiamo fare. Ma ricordiamoci sempre che il grosso del lavoro lo stanno facendo loro", le parole di Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il G7 in Giappone.



Meloni: Incontro con Macron è andato bene

"L'incontro con Macron è andato bene, come del resto sono andati bene i nostri precedenti incontri. Nel senso che noi dobbiamo essere molto concreti, al di là delle belle cose di campagna elettorale interna che ognuno ha", le parole di Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il G7 in Giappone.