Meloni, il fact-checking la sbugiarda. Il re del taglio delle tasse è Renzi

I governi che hanno tagliato più tasse: la vera classifica

Giorgia Meloni, dopo la sforbiciata del cuneo fiscale inserito nel decreto Lavoro varato dal suo governo, aveva parlato del "più grande taglio delle tasse da decenni". Ma è davvero così? Stando al fact-checking sembra proprio di no. Il primato infatti - si legge su La Stampa - appartiene a Renzi. Lo sgravio di 80 euro in busta paga del 2014 (960 euro l’anno) era strutturale e valeva 10 miliardi. La platea coinvolta riguardava i lavoratori con reddito annuale sotto i 24 mila euro e con un decalage fino a 26 mila. "Meloni dice cose false, ha litigato con la matematica", attacca il leader di Italia viva. Il calo delle tasse sul lavoro, stabilito dalla presidente Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, produce un effetto più forte in termini di riduzione del cuneo perché la misura è concentrata in soli 6 mesi, mentre i precedenti interventi avevano un orizzonte temporale annuale.

Gli esecutivi di Mario Draghi, Matteo Renzi e anche di Romano Prodi e Silvio Berlusconi, - prosegue La Stampa - misero sul piatto più risorse. Non furono da meno il secondo governo di Giuseppe Conte e quello di Enrico Letta. "Questo taglio è una bugia", attacca il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, che aggiunge: "E’ un bonus di 50 euro da luglio a dicembre". Giorgetti risponde alle critiche così: "Incredibile contestare una riduzione di tasse per i lavoratori". Anche Draghi è fuori dal podio nonostante una riduzione Irpef da 7 miliardi. L’ex premier Renzi finanziò gli 80 euro con 10 miliardi di spesa, alle sue spalle c'è Conte con 8 miliardi. Il primo grande intervento sul costo del lavoro è del governo Prodi con 7,5 miliardi nel 2007. Fuori dal podio anche Berlusconi, Meloni fanalino di coda.