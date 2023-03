Meloni incontra i superstiti di Cutro: "La ricerca delle salme andrà avanti"

Ecco com'è andato l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e i familiari e i superstiti della strage di Cutro

Come si apprende da Agi, è terminato l'incontro tra i familiari delle vittime della tragedia di Cutro e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. All'incontro, durato circa un'ora e mezza, erano presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. La delegazione, composta da circa trenta persone, ha lasciato palazzo Chigi ed è salita a bordo del pullman della Polizia.

Fonti da Palazzo Chigi: "Incontro molto positivo"

"È stato un incontro molto positivo". Con queste parole fonti di Palazzo Chigi riferiscono dell'incontro tra i parenti delle vittime del naufragio di fronte alle coste di Crotone e la premier. I familiari delle vittime della strage di Cutro avrebbero ringraziato la presidente del Consiglio per essere stati invitati.

Meloni ha assicurato l’impegno diplomatico dell’Italia in sede Ue per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri Paesi europei, in particolare in Germania, per un Afghanistan libero e rispettoso dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne e per superare le diverse crisi che hanno colpito Pakistan, Palestina e Siria.