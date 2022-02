Meloni leader oltre il centrodestra: conquista i conservatori Usa

Meloni, la leader di Fdi conquista la convention dei conservatori Usa a Orlando, in Florida

“Naturalmente come molti voi concorderanno, nessuno mi toglie dalla testa che senza lo scandaloso ritiro delle truppe da Kabul ieri, non avremmo mai visto il tragico assedio di Kiev di oggi” con queste dure parole contro la politica del presidente americano Joe Biden, Giorgia Meloni ha iniziato il suo discorso alla più importante assise del partito repubblicano americano riunito ad Orlando in Florida.

La leader di Fratelli d’Italia invitata, come tutti gli anni alla CPAC repubblicana, è stata interrotta più volte dall’applauso convinto dei maggiorenti repubblicani, che riconoscono in lei un leader affidabile e convincente del fronte conservatore italiano ed europeo.

Ed ancora una volta si evidenzia la differenza con Matteo Salvini, il leader della Lega, sempre più in crisi di consensi, che deve fare i conti ora con il suo passato e convinto appoggio alla politica di Vladimir Putin. Non c’è spazio in questi momenti per le incertezze e i dubbi di fronte al vile attacco della Russia, e la Meloni che fino all’ultimo ha riflettuto a lungo se imbarcarsi o meno per gli Stati Uniti, dimostra tutta la sua statura da leader, difendendo con forza la democrazia e la libertà minacciate dall’attacco della Russia, non solo all’Ucraina ma a tutta l’Europa, senza se e senza ma.

“Siamo dalla parte di una nazione che sta insegnando al mondo cosa significhi combattere per la libertà”. Ricorda ai repubblicani americani con orgoglio di rappresentare il principale partito conservatore italiano ( sottile e chiara la stoccata al suo alleato Salvini) “e secondo molti sondaggi, addirittura il più grande partito della nazione”.

