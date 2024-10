Meloni: “Non alziamo le tasse”. Schlein: “La premier mente al paese”. Video

Manovra: Meloni, 'falso che aumentiamo tasse, le abbassiamo'

"Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini. E' falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Voglio essere chiara: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un video postato su Facebook.

Manovra: Meloni, 'opposizione vuole patrimoniale, no a nuovi sacrifici'

"Nonostante dall'opposizione alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali e ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un video postato su Facebook.

Schlein alla premier: "Spieghi adesso al Paese questa nuova tassa Meloni"

"Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo di tagliare le accise e allora spieghi adesso al Paese questa nuova tassa Meloni". Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro. "Perchè anche oggi l'ho vista in un video mentire a viso aperto al Paese. Non so se essere più preoccupata o stupita perchè è scritto qui, in un documento del Consiglio dei Ministri che presiede, a pagina 116", aggiunge la segretaria del Pd mostrando in aula il documento del governo sull'aumento delle accise. "E' la verità, l'avete scritta voi, prendetevi la responsabilità davanti al Paese".

Lavoro: Schlein, 'servizio civile nei campi? Lollobrigida legalizza caporalato'

"L'unica cosa che avete proposto alle nuove generazioni è una battaglia del grano lanciata dal ministro Lollobrigida per un servizio civile nell'agricoltura pagato tra i 3 e i 6 euro l'ora: solo una mente eccelsa poteva pensare di superare il caporalato legalizzandolo. E' una vergogna". Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro.

Lavoro: Schlein, 'potevate chiamare legge favoreggiamento dell'emigrazione'

"Questa legge trasforma il lavoro nel supermercato della precarietà". Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro. "Siete ossessionati dalle migrazioni e non vedete l'emigrazione dei nostri giovani. Con questa legge le condizioni materiali del lavoro si aggraveranno. Io l'avrei chiamato con un altro nome: favoreggiamento dell'emigrazione". Così Elly Schlein in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro.

Manovra: Schlein, 'vostri provvedimenti li pagano i lavoratori'

"Ogni provvedimento che fate lo pagano i lavoratori e le lavoratrici e le loro famiglie. Nel fisco con la selva di condoni che avete messo in campo con le pacche sulle spalle ai furbi a scapito degli onesti. Nell'ambiente dove, da negazionisti del cambiamento climatico quali siete, il tema della difesa del territorio viene considerato un problema delle prossime generazioni. Nel lavoro dove già un anno fa avete allargato a dismisura l'abuso dei voucher" aumentando la precarizzazione. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro.