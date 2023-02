Meloni pigliatutto: "Avrei vinto anche Sanremo". Scoppia l'ironia web

Meloni diventa “Mengoni”: l'ironia social sulla partecipazione della premier a Sanremo 2023

A pochi giorni della vittoria a Sanremo 2023 di Marco Mengon i, in gara con la canzone “Due Vite” e della coalizione di Centrodestra alla tornata elettorale in Lombardia e Lazio, sul web si scatena una buona dose di sana ironia che mette insieme politica e intrattenimento. Questa volta al centro dei tweet satirici di “Osho” spunta la premier Giorgia Meloni che diventa per la rete “Mengoni”.

Nella vignetta a lei dedicata si legge: “E ringraziate che nun ho fatto Sanremo... Sennò vincevo pure quello”. Con oltre 119mila visualizzazioni, e altrettanti retweet, il post diventa subito virale su Facebook e Twitter, scatenando la fantasia degli utenti. “Sta passando dalla fase Smeagol a quella Gollum”, scrive un utente. “Non è che ci voglia molto visto i soggetti che partecipano”, rincara la dose un altro. “Se inizia a fare gare sportive e a far vedere che e vince tutte comincio a preoccuparmi”, gli fa eco un altro. “Ti voterei anche lì, urrà per Meloni”, conclude un elettore. Insomma, il web, come sempre, sa tirare fuori delle vere e proprie perle di ironia.