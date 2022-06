Meloni premier. Il segreto di Giorgia? Si fa la briscola al mare come noi

Meloni premier. Il suo segreto è semplice: essere una del popolo

Meloni premier. Da lunedì sera, alla luce dei risultati delle elezioni comunali, l'auspicio di alcuni è diventata una realtà, ovviamente qualora il Centrodestra dovesse vincere le prossime elezioni politiche. Giorgia piace, convince e prende voti. Il suo segreto è semplice: essere una del popolo e parlare al popolo. Saper individuare quali sono i reali bisogni dei cittadini. E intercettarli nella proposta politica. Pochi fronzoli, concretezza, pane al pane e vino al vino, franchezza e soprattutto coerenza (Fratelli d'Italia è l'unico partito del Centrodestra che non ha mai governato con Pd e M5S).

Giorgia Meloni e Flavio Briatore





Emblematiche le foto del relax al mare a Forte dei Marmi (Lucca). Giorgia come una normale turista si rilassa con una partita a carte, insieme a Daniela Santanchè e con Flavio Briatore e il compagno Andrea Giambruno come spettatori della sfida. Sarà stata una partita a scopa? O a briscola? Magari, perché no, a rubamazzetto, visto che la leader di FdI è bravissima, una campionessa mondiale. Di mazzetti di voti ne ha rubati tantissimi alla Lega del suo amico-nemico Matteo Salvini. Anche e soprattutto nel Nord ormai ex padano. Meloni premier.

