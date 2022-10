Sondaggio, cresce la fiducia in Giorgia Meloni premier in pectore

Il sondaggio di Affaritaliani.it. Le tabelle



Cresce in una settimana la fiducia nella premier in pectore Giorgia Meloni, vincitrice delle elezioni politiche del 25 settembre. Il gradimento nella leader di Fratelli d'Italia, destinata a diventare la prima donna presidente del Consiglio d'Italia, è salito dal 51,9% del 30 settembre al 52,1% del 9 ottobre. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



Secondo la maggioranza degli italiani la principale priorità per il nuovo governo di Centrodestra è lavoro/disoccupazione, a seguire caro bollette/inflazione. Al terzo posto sicurezza/immigrazione, poi la voce salute/benessere fisico. In fondo alla classifica delle priorità green/ambiente e cultura/tempo libero.