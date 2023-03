Meloni: "Presto una donna al Quirinale". Pensa a se stessa. Giorgia o Schlein?

Nella Sala delle Donne oggi "rimuoviamo uno specchio e lo sostituiamo con una foto. Ma c'è un altro specchio che possiamo rimuovere, quel momento non è lontano come può sembrare". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo ha detto a Montecitorio partecipando all'inaugurazione del nuovo allestimento dello spazio dove sono esposte le fotografie delle prime donne che nella storia della Repubblica hanno ricoperto ruoli importanti nelle Istituzioni. Da oggi, al posto di uno specchio, c'è la sua immagine come prima donna premier. Ne rimane uno: quello della prima Presidente della Repubblica.



E, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate di FdI, la prima presidente del Repubblica donna che ha in mente la premier è proprio se stessa. La riforma costituzionale alla quale sta lavorando Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali, è quasi pronta, dopo un giro di consultazioni con tutte le forze politiche, e, nonostante l'opposizione di Pd e M5S (ma con le aperture del Terzo Polo), la maggioranza intende andare avanti con la riforma presidenzialista. Il progetto, anche se si tratta ancora di bozze e ipotesi, è una via di mezzo tra il presidenzialismo statunitense e il semi-presidenzialismo francese.