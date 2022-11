Meloni, prima missione a Bruxelles. Dal Pnrr alla crisi energetica: i nodi

Meloni a Bruxelles, il primo appuntamento sarà con la Presidente del Parlamente Ue Metsola, poi von der Leyen

Oggi prima missione all'estero per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La neo premier ha scelto Bruxelles. Un segnale chiaro che i leader delle Istituzioni europee hanno certamente apprezzato. Ma nel confronto di domani si affronteranno i primi punti spinosi nei nuovi rapporti tra Roma e Bruxelles: attuazione (o modifica) del Pnrr; solidità dei conti pubblici; misure comuni contro la crisi energetica e la postura europeista e atlantista nel sostegno a Kiev (e non solo).

Il primo appuntamento (alle 16.30) sarà con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L'eurodeputata maltese, del gruppo del Ppe (al famiglia di Forza Italia) è stata eletta presidente anche grazie al sostegno del gruppo dell'Ecr, il partito europeo dei conservatori di cui Meloni è presidente (l'attuale ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto, era invece co-presidente del gruppo). Con Metsola si tratterà quindi di avvicinare i fronti a Strasburgo dove l'Ecr è all'opposizione ma con un Ppe in diversi Stati sempre più vicino alle alleanze di destra (non solo in Italia ma anche in Svezia e probabilmente in Spagna). Non a caso il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stimato vice presidente del Ppe.