Meloni: "La mia vita messa in piazza. Salario minimo? Da sindacati coerenza"

Meloni: "Anno tosto, il segreto è viverla giorno per giorno"

"E' stato un anno tosto. E' accaduto tutto quello che poteva accadere. Il segreto è viverla giorno per giorno". Lo dice Giorgia Meloni in apertura dell'intervista in studio a Rtl 102,5. Il presidente del Consiglio conferma che l'intenzione e l'impegno di governo e maggioranza "è lavorare per migliorare le condizioni dei cittadini".

Salario minimo, Meloni: "L'opposizione fa sorridere"

Giorgia Meloni contrattacca le critiche sul salario minimo e osserva che "l'opposizione fa sorridere" visto che "hanno avuto 10 anni e non l'hanno mai fatto". Una stoccata da parte della premier anche ai sindacati, cui chiede di "essere più coerenti, visto che accettano contratti da 5 euro".

Riforme, Meloni: "Di tutto contro ma la parola sta agli italiani"

"Penso che alla fine arriveremo al referendum", pronostica Giorgia Meloni che vede estremamente improbabile un accordo sul pacchetto delle riforme. "Faranno di tutto perchè non arrivino in porto", osserva ancora, "alla fine decideranno gli italiani".

Europee, Meloni: "Il Cdx è in ottima salute"

"Lo stato di salute? Molto bene, grazie". Giorgia Meloni risponde con una battuta a chi, nella sua intervista in studio a Rtl 102,5 per Non Stop News, le chiede come stia il centrodestra, specie dopo la kermesse sovranista di Matteo Salvini domenica scorsa a Firenze.

Meloni: "Di me si è parlato senza pietà ma si combatte"

Due, anzi tre, accenni personali nella serie di domande che spaziano dal salario minimo alla manovra al rapporto tra politica e giustizia. I primi due sono sul filo della battuta autoironica, il terzo è più intimistico. Giorgia Meloni allora risponde così a chi le chiede dei riflettori sulle sue vicende personali: "Beh, diciamo che delle volte si è parlato senza pietà delle mie questioni personali... Però, alla fine, elemetto in testa e si combatte".

Più 'leggero' il passaggio in cui il presidente del Consiglio osserva sorridendo che "di segreti su di me ne sono rimasti pochi, visto che la mia vita ormai è tutta in piazza...". Decisamente autoironico il commento alla nuova classifica, quella di Forbes, che la piazza ai vertici come donna di potere nel mondo: "... si figuri come siamo messi...".

Ue, Meloni: "Patto? No a riforma che non puoi rispettare"

Giorgia Meloni torna a dire che "non si può dire sì a una riforma che poi non si può rispettare" a proposito del Patto di Stabilità. Nella sua intervista a Non Stop News, il presidente del Consiglio non nasconde che "è un momento molto delicato" nella trattativa e ribadisce che "un'Europa seria deve tenere in considerazione, nella nuove regole della governance, le strategie che si è data".

Dunque, tra Pnrr, transizione energetica e digitale "non si può non tenere conto degli investimenti che l'Europa chiede". Meloni conferma che "stiamo facendo del nostro meglio per costruire una sintesi efficace ma ragionevole".