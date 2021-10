Roma, ostacolo finale per Meloni e FdI. Salta la visita al ghetto ebraico

Si svolgerà dopo le elezioni comunali, l'omaggio di Giorgia Meloni e di FdI alla comunità ebraica di Roma, per commemorare il rastrellamento del ghetto capitolino del 1943, il cui anniversario cade oggi. La scelta di rinviare ad altra data è stata suggerita, come comunicato dallo stesso partito della Meloni e da fonti della comunita', per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione o di conflitto politico attorno a una ferita cosi' profonda, dato il clima teso che sta accompagnando il rush finale dei ballottaggi.

"Il rastrellamento del ghetto di Roma ad opera della furia nazifascista - ha scritto in una nota FdI - e' una profonda ferita per ogni italiano. Un abominio che si è abbattuto sulla Comunità Ebraica piu' antica d'Europa e che per questo ha toccato le nostre stesse radici. Con il presidente della Comunita' Ruth Dureghello, avevamo concordato di partecipare alle commemorazioni e alle deposizione di una corona di fiori con una delegazione di parlamentari per poter esprimere di persona la vicinanza e l'amicizia di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei. Purtroppo - prosegue la nota - però, ci è stato fatto sapere che all'interno della Comunita' non tutti erano d'accordo nel portare questa testimonianza alla vigilia delle elezioni. Abbiamo deciso, dunque, nel rispetto di tutti e per evitare qualsiasi incomprensione in occasione della celebrazione di un anniversario cosi' importante per la storia d'Italia e di Roma, di posticipare la visita a dopo le elezioni. Il virus dell'antisemitismo non e' stato ancora debellato e ribadiamo il nostro impegno per combatterlo senza reticenze e in ogni forma, vecchia e nuova, nella quale si manifesta".

Circa un mese fa la sindaca uscente Virginia Raggi ha annullato la prevista cerimonia di inizio dei lavoro per la costruzione del Museo della Shoah a Villa Torlonia, dopo che una parte consistente della comunità ebraica romana aveva espresso perplessita' sulla tempistica scelta, in piena campagna elettorale. "In questa campagna elettorale ha vinto la sinistra. Sono stati piu' cattivi di noi e piu' potenti. Hanno vinto la campagna elettorale ma non hanno vinto le elezioni, perche' c'e' un potere che batte tutti : il popolo italiano". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni al comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per Enrico Michetti sindaco, a Campo de Fiori.