Meloni sceglie ancora la Puglia. Vacanze low profile a Ceglie Messapica

Meloni, le vacanze in masseria a Ceglie Messapica. Tra friselle, calici e l’Italia che verrà

Giorgia Meloni ha scelto ancora la Puglia per le sue vacanze estive. La premier soggiornerà a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, nella splendida Valle d'Itria. Si tratta - riporta Il Quotidiano di Puglia - esattamente dello stesso luogo da cui la scorsa estate partì la sua corsa per Palazzo Chigi. Un anno fa, quando infuriava la campagna elettorale, la sortita in Puglia fu a più riprese, tra luglio e settembre, e a più sfumature: la villeggiatura in un resort di Alezio e l’aperitivo al Blanc cafè di Gallipoli, ma soprattutto l’intervista alla kermesse politica "La Piazza" proprio a Ceglie Messapica, tenuta dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

LEGGI QUI IL PROGRAMMA DE LA PIAZZA 2023: Salvini, Tajani, Calderone, Fitto e… Parterre de roi a "La Piazza 2023"

Evento che quest'anno andrà in scena dal 26 al 28 agosto e vedrà sfilare diversi ministri: i due vicepremier Antonio Tajani (Esteri) e Matteo Salvini (Infrastrutture), Raffaele Fitto (Affari Europei) e poi Gennaro Sangiuliano (Cultura), Adolfo Urso (Imprese), Marina Calderone (Lavoro). Non una toccata e fuga: tutti, o quasi, ne approfitteranno per godersi uno spicchio di Puglia. Friselle, calici e l’Italia che verrà. Ceglie poi - vuoi per “La Piazza”, vuoi perché è nel cuore della cool Valle d’Itria o vuoi perché città di Rocco Casalino, l’uomo che sussurrava strategie a Giuseppe Conte premier - è da tempo una specie di crocevia estivo della politica e del potere.