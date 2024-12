Meloni al Senato replica a Monti: "Musk è mio amico, ma non prendo ordini da nessuno". Video

Meloni al Senato, approvata la risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio Ue

Nell'Aula del Senato si approva con 100 sì, 64 no, un astenuto la risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. In tutto sono state depositate 6 risoluzioni: una dal centrodestra; una dal Movimento 5 stelle; una da Azione; una da Avs; una dal Pd e un'altra ancora da Italia viva. E queste sono state considerate in parte assorbite e in parte precluse.

Meloni: "Sì dell'Italia al Mercosur sottomesso alle compensazioni"

"Ho buoni rapporti con un sacco di gente e non prendo ordini da nessuno, dovreste esserne contenti, sono una persona libera che si confronta con tutti ma non prendo ordini da nessuno". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo rispondendo in particolare al senatore a vita Mario Monti sul rapporto con Elon Musk.

"Non so che film abbiate visto, credo che ci dobbiamo capirci su una differenza fondamentale tra noi e quello che abbiamo visto negli anni, abbiamo visto leader che pensavano che un buon rapporto" significava "eseguire pedissequamente quello che facevano gli altri". "Su Musk, da anni provo a spiegare che c'è un problema se ci sono concentrazioni economiche, grandi piattaforme con un fatturato in alcuni casi maggiore di alcuni stati nazionali, che agiscono senza regole. Tutte le volte che l'ho detto mi dicevate che ero sovranista. Ora è successo, lo dico ai senatori Monti e Malpezzi, che la prima di queste persone ha idee diverse da quelle di un mainstream che negli anni andava bene perché difendeva altre idee". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

"Un tema si pone da questo punto di vista. Su questo non bisogna cambiare idea in base a chi ha votato Elon Musk - ha aggiunto -. Il tema di Elon Musk si è posto all'indomani del sostegno a Trump, ma finché sosteneva il partito democratico nessuno ha detto una parola. Io non ragiono così". "Io non consento ingerenze a nessuno, guardo solo all'interesse nazionale. Ma sono felice, senatrice Malpezzi, vedo che siete sovranisti, difendete la sovranità nazionale dalle ingerenze straniere: la considero una grandissima impresa di Elon Musk, anche più di essere arrivato sulla luna. Ero abituata quando chiedevate ingerenze di chiunque contro i vostri avversari politici". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi alla senatrice del Pd Simona Malpezzi.

Meloni, sì dell'Italia al Mercosur sottomesso alle compensazioni - "Senatore Renzi, sul Mercosur chiediamo di sapere che cosa la commissione Ue ha in mente di fare per compensare gli squilibri, la nostra decisione finale è sottomessa a questa risposta, se non ci sono le compensazioni, se non c'è un sistema che va visto con gli agricoltori" non ci può essere il sì dell'Italia, "non è sta con Milei o con Coldiretti, sto sempre con l'Italia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Sicuramente non è in discussione il fatto di rafforzare i nostri rapporti di commercio e cooperazione con il Mercosur, quello che noi poniamo come problema è il fatto che questo accordo di libero scambio in un quadro europeo già molto complesso non può penalizzare alcune filiere. Potrebbe aiutare alcuni ambiti della nostra industria e penalizzerebbe i nostri agricoltori, la questione della reciprocità che Bergesio poneva. Ci siamo imposti regole estremamente stringenti se poi diciamo che importiamo liberamente da paesi che non le hanno stiamo creando uno squilibrio che pagheremo".

Meloni a Renzi, lei amico di Obama, si metteva lo stesso cappotto - "Che vuol dire sta con Milei? Penso sia una molto interessante, una novità nel panorama politico argentino, penso che sia la persona giusta in quel contesto ma non penso che quello che dice sarebbe replicabile in Italia: lei era amico di Barak Obama e si metteva il cappotto come lui, io sono amica di Milei ma non mi faccio crescere le basette". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo rispondendo a Matteo Renzi.

Meloni, Orban ha idee diverse dalle mie ma l'Europa sa decidere - "Orban ha sicuramente posizioni diverse dalle mie sull'Ucraina, ma alla prova dei fatti le decisioni l'Unione europea le ha prese, anche con il sostegno formale e non formale dell'Ungheria". Così la premier Giorgia Meloni parlando del leader ungherese Viktor Orban, durante la sua replica al Senato dopo le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. E ha concluso bocciando l'ipotesi di chi dice 'cacciamo Orban dall'Europa' perché, ha aggiunto, "non mi sembra un'opzione intelligente".

Meloni, Pd teneva ostaggio Fitto per difendere lo spagnolo - "Avevo un dubbio e Alfieri me lo ha confermato: il Pd ha accettato che il commissario europeo italiano fosse preso in ostaggio per difendere il commissario spagnolo. Questo sarebbe gravissimo senatore Alfieri. Avevo il dubbio che fosse così, oggi lei mi dà la certezza. Ma gli italiani sappiano che il commissario italiano, indicato dall'Italia, è stato preso ostaggio per consentire l'elezione del commissario spagnolo. È molto grave". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, replicando al senatore del Pd Alessandro Alfieri.



