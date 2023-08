Meloni si fa la villa da 1 mln con piscinetta. Addio underdog della Garbatella

Meloni e la nuova villa dove andrà ad abitare. "Lo stato dei lavori? Voi che ne sapete, ci siete entrati?". L'attacco

Giorgia Meloni cambia casa e passa in una villa con piscinetta. La premier ha firmato il contratto preliminare da 1,1 mln di euro versando 300 mila €. Secondo le previsioni - riporta Il Fatto Quotidiano - entro due mesi entrerà in possesso della sua nuova abitazione. La piccola piscina dovrebbe essere realizzata entro fine mese, come il resto dei lavori, sulla base di una relazione di progetto approvata dalla premier. L'underdog della Garbatella corona così la sua ascesa anche immobiliare. Da piccola condivideva il letto con la sorella Arianna nella casa materna di 45 mq e a breve entrerà in una villa da 350 mq. La stessa Meloni, interrogata dal Fatto sul nuovo acquisto ha anche svelato dove vive attualmente. "Risiedo - spiega la premier - presso abitazione privata – e non in un palazzo pubblico – di cui ho provvisoriamente legittima disponibilità in comodato modale".