Meloni si smarca da Salvini: "Guerra? L'Italia sta con Kiev, il mondo lo sa"

Nato, Meloni: "La difesa antiaerea è il modo migliore per evitare un'escalation"

Giorgia Meloni interviene in conferenza stampa dopo il vertice della Nato che considera "un successo". La premier non nasconde la spaccatura all'interno della maggioranza, con il leader della Lega Matteo Salvini e vicepremier che ha idee molto diverse rispetto a lei sulla guerra in Ucraina. "A chi dice - puntualizza Meloni riferendosi a Salvini - che se si continua a inviare armi si alimenta la guerra, dico che dipende dalle armi: la difesa antiaerea è il modo migliore perché consente di difendere obiettivi civili ed evitare un'escalation". Nel governo ci sono orientamenti diversi, ammette, ma, puntualizza, "la maggioranza è sempre stata compatta e la posizione italiana è chiarissima in tutto il mondo", ovvero "sostenere l'Ucraina contro la guerra di aggressione russa finché necessario".

Al termine del vertice Nato di Washington, la presidente del Consiglio si è detta soddisfatta per un summit che, con la decisione di nominare un rappresentante speciale per il fianco Sud, ha dimostrato che "l'Italia viene ascoltata dagli alleati". Una figura, questa, che dovrà mostrare una grande attenzione per l'Africa, dove "attori non benevoli" continuano a espandersi, "riempiendo spazi che purtroppo abbiamo lasciato vuoti", e per la quale "l'Italia ovviamente intende presentare una candidatura". Chiusi i lavori del vertice, la premier ha avuto un incontro bilaterale con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al quale fornirà un sistema per la difesa antiaerea Samp-T, un annuncio di cui si è detta "fiera". Infine un breve passaggio su Joe Biden, che Meloni afferma di aver "trovato bene" e a cui riconosce di aver organizzato un "ottimo vertice" dai risultati concreti.