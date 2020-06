Meloni taglia Tajani dalla foto. Siparietto o segnale politico? Foto

Giorgia Meloni in posizione da selfista, Matteo Salvini in posa e Antonio Tajani che si sporge ma non trova collocazione nel ritratto di "famiglia", come un parente che si invita a cena ma che non si digerisce. È l'immagine dello stato di salute del centrodestra che ieri, nella manifestazione contro il governo, ha cercato di ostentare un'unità che forse non è così solida come si vuole raccontare. A confermare i sospetti la foto a due (Salvini-Meloni) pubblicata sul profilo Facebook della leader romana. Ma da un'altra prospettiva si nota come Tajani si sporga per entrare nella foto senza però guadagnare l'inquadratura. Tajani poi comparirà di spalle nella foto pubblicata qualche ora dopo e in un'altra foto pubblicata solo questa mattina dalla Meloni.

Forza Italia rappresenta all'interno della coalizione, l'ultimo 'freno' all'ascesa della destra dura e pura italiana. Negli ultimi tempi infatti, i berlusconiani si sono sganciati dalle posizioni di Lega e Fratelli d'Italia: soprattuto sul fronte europeo dove i forzisti, non solo sostengono l'intervento delle istituzioni europee nella crisi sanitaria ed economica, ma suggeriscono addirittura un uso immediato del Mes. Una presa di posizione totalmente opposta agli alleati.