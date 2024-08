Meloni, vacanze in Puglia. Lollobrigida e Giambruno a comprare le mozzarelle fresche

Meloni, vacanze in Puglia con tutta la famiglia. Lollobrigida e Giambruno beccati al supermercato

La premier Giorgia Meloni ha scelto ancora la Puglia per trascorrere le sue ferie estive. Una vacanza all'insegna del relax e della riservatezza quella che sta conducendo la presidente del Consiglio, arrivata domenica sera nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica (Brindisi), la struttura in cui per il quinto anno consecutivo ha deciso di trascorrere i giorni di riposo. Una location - riporta Il Corriere del Mezzogiorno - blindata dalla presenza di forze dell’ordine e di uomini della scorta, inavvicinabile se non da chi a masseria Beneficio ci lavora.

Questo, tuttavia, non ha impedito che venissero consegnati dei prodotti tipici pugliesi per rendere più gradevole, anche sotto il profilo del gusto, il soggiorno pugliese della premier. Con lei c'è Andrea Giambruno, ed è la prima volta che l'ex compagno si riunisce in pubblico alla presidente del Consiglio per ricompattare il quadretto familiare e far felice la piccola figlia Ginevra, in vacanza insieme al resto della famiglia. C'é Arianna, sorella maggiore e consigliera della premier, a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, le due figlie, il marito Francesco Lollobrigida, ministro alla sovranità alimentare.

Dopo un pranzo in famiglia e un bagno in piscina, Lollobrigida e Giambruno si sono diretti in un supermercato di Ceglie Messapica per comprare le prelibatezze pugliesi: dalle mozzarelle fresche alla tipica focaccia coi pomodori. I due sono stati poi fotografati all'uscita del negozio in costume e sorridenti con i sacchetti della spesa in mano. Non mancano - prosegue Il Corriere del Mezzogiorno - anche gli episodi curiosi: due uomini della provincia di Brindisi hanno cercato di consegnare personalmente a Meloni un progetto per un innovativo sistema militare di sicurezza nazionale. Dopo un primo rifiuto al citofono della masseria, la sicurezza ha gentilmente invitato i due a spostare l'auto e ad allontanarsi, spiegando che il progetto andrebbe presentato al ministro della Difesa Guido Crosetto.