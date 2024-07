Meloni vola in Cina da Xi Jinping, verso un nuovo vertice a Pechino

Meloni vola in Cina da Xi Jinping

Durante il recente vertice del G7, la premier Giorgia Meloni ha cercato di attirare l'attenzione dei leader mondiali sull'importanza strategica del continente africano, sollecitando una maggiore cooperazione con i partner regionali. Questo messaggio è stato ribadito anche durante l'incontro per il 75° anniversario della Nato a Washington.

Durante il summit dell’Alleanza Atlantica di mercoledì, Meloni ha sottolineato l'incremento dell'influenza di Russia e Cina in Africa e ha chiesto alla Nato e all’Europa di prestare grande attenzione al loro fianco meridionale. Inoltre, ha evidenziato questioni urgenti come l'arma della migrazione utilizzata dalla Russia, che ha alimentato il sentimento anti-immigrazione in Europa e ha intensificato l'instabilità politica nella regione del Sahel.

Questi sforzi fanno parte di un più ampio obiettivo della politica estera italiana di affermare l'influenza di Roma sulla scena globale. Attraverso il Piano Mattei, Meloni mira a posizionare l'Italia come un ponte cruciale tra l'Occidente e il resto del mondo, riflettendo un significativo cambiamento nell'impegno internazionale dell'Italia."

Un rappresentante speciale per il “vicinato meridionale”

Secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì, il Segretario Generale della Nato nominerà un rappresentante speciale per il vicinato meridionale. La dichiarazione ha anche evidenziato le opportunità di cooperazione e ha sottolineato l'obiettivo della Nato di promuovere sicurezza e stabilità in Medio Oriente e Africa attraverso partnership.

L'Italia ha proposto la nomina di questo rappresentante, che è stata approvata nella dichiarazione finale. Tale nuovo ruolo servirà come principale punto di contatto dell’Alleanza Atlantica per la regione e coordinerà gli sforzi dell'organizzazione.

A riguardo, Meloni, parlando ai giornalisti, ha affermato che la rappresentanza per il sud e le partnership create sono "una chiara indicazione di quanto bene l'Alleanza comprenda il suo ruolo in un sistema complesso."

Infine, la prossima tappa del viaggio per consolidare le relazioni internazionali è Pechino. A luglio, la premier Meloni si recherà infatti in Cina per incontrare il Presidente Xi Jinping per la prima visita di stato da quando l'Italia si è ritirata dall'iniziativa cinese della Via della Seta.

Durante la sua visita in Cina, Meloni dovrà bilanciare l'obiettivo di rafforzare i legami economici con il Dragone contro le crescenti tensioni dovute alla guerra dei dazi con gli Stati Uniti e l'Unione Europea e il ruolo della Cina nell'aggressione dell'Ucraina. La visita è stata preceduta dal Ministro degli Affari Adolfo Urso, che ha incontrato aziende cinesi interessate a investire nei settori della tecnologia verde e della mobilità elettrica in Italia.