Italia-Ue, Meloni lavora sottotraccia con Ursula alleata (ma non può esporsi)

L'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen verte su tre principali temi: immigrazione, Pnrr e Ucraina. L'azione della presidente del Consiglio è complessa e delicata, per questo non è prevista nessuna conferenza stampa congiunta ma un comunicato generico in cui si conferma la collaborazione e il lavoro comune tra Roma e Bruxelles. Meloni deve cercare di convincere sui dossier chiave Von der Leyen, che pregiudizialmente non è contro l'Italia, spiegano fonti qualificate di Fratelli d'Italia.



Ma Ursula non può nemmeno esporsi pubblicamente in modo eccessivo per non irritare e quindi scatenare la reazione dei Paesi non proprio amici dell'Italia, in testa la Germania ma anche gli altri dell'Europa centrale e in parte orientale. Sull'immigrazione la premier non insiste tanto sui ricollocamenti, come faceva Mario Draghi, ma quando sul controllo dei confini esterni dell'Europa da parte dell'Ue e quindi sulla creazione direttamente in Nord-Africa di centri dove capire e valutare chi ha diritto all'asilo e chi no, ovvero rifugiati e migranti economici. E dopo le parole di chiusura della Svezia su una riforma nel semestre a guida Stoccolma il tema è scottante. Sul Pnrr il tema è quello della rimodulazione del piano dopo gli effetti della guerra in Ucraina e la corsa dei prezzi energetici. Un discorso che non si chiude certo oggi, ma che andrà avanti step by step.



Non solo, l'Italia cercherà anche di sbloccare a breve una parte dei fondi di coesione legati al progetto Renew Europe, che sono un discorso diverso dal Pnrr. Infine l'Ucraina. Il punto è come continuare a rifornire Kiev di armamenti senza sguarnire le difese italiane, come hanno fatto capire alcuni vertici dell'Esercito. Per Meloni serve un'azione congiunta almeno dei principali Paesi dell'Unione che non possono e non devono muoversi a macchia di leopardo. Insomma, un vertice importante ma che ufficialmente non annuncia colpi di scena clamorosi. Proprio perché Meloni deve lavorare sottotraccia e Von der Leyen non può fare infuriare la MittelEuropa.