Meloni vuole annientare Lega e Forza Italia. Il piano di Fratelli d'Italia

Obiettivo di FdI superare ampiamente il 30% alle Europee



Annientare Lega e Forza Italia entro le elezioni europee del 2024. Sarebbe questo, secondo rumor che circolano all'interno della maggioranza, l'obiettivo di Giorgia Meloni. La premier, in sostanza, punta a far diventare il governo una sorta di monocolore Fratelli d'Italia nel quale il partito di maggioranza relativa decide tutto e gli altri sono solo "ancelle" della presidenza del Consiglio. Il punto di arrivo sarebbe quello di superare ampiamente il 30% alle Europee lasciando agli alleati di Centrodestra solo le briciole. Per poi comandare ancora più di quanto non accada oggi nella seconda parte della legislatura con la minaccia delle elezioni politiche anticipate.



Dall'altra, Lega e Forza Italia avrebbero intuito il progetto di Meloni e cercano quindi ogni argomento o dossier dove far emergere differenze, creare tensioni senza arrivare alla rottura per cercare un minimo di visibilità a livello di opinione pubblica. Tutto ciò altro non può fare che aumentare le contraddizioni nell'esecutivo, sia sulle riforme (nonostante il recente accordo su autonomia-presidenzialismo), politica estera e soprattutto interventi di natura economica. E in questo contesto le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia del 12-13 febbraio giocano un ruolo chiave. Se FdI uscisse rafforzata rispetto alle Politiche in entrambe le Regioni questo processo subirebbe un'accelerazione. Insieme alle tensioni nel governo.